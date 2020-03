Libertadores - Fechando a 1ª rodada do torneio, nesta quinta-feira (5), pelo Grupo D, no Peru, tem Binacional x São Paulo (21h). E, pelo F, se enfrentam, na Venezuela, Estudiantes de Mérida x Racing (19h) e, no Peru, Alianza Lima x Nacional-URU (23h).

Libertadores 2 - O Defensa y Justicia prometeu identificar e punir o torcedor que imitou um macaco para o setor visitante na partida contra o Santos, no estádio Norberto Tomaghello, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, na abertura do Grupo G. O Peixe venceu por 2 a 1.

Futebol feminino - A seleção brasileira começou o ano olímpico com um 0 a 0 contra a Holanda, atual vice-campeã mundial, nesta quarta-feira (4), na cidade de Valenciennes, na França, pela estreia de um torneio amistoso. O resultado mantém a invencibilidade da técnica sueca Pia Sundhage. Em nove jogos, são seis vitórias e agora três empates. O Brasil volta campo no sábado (7), contra a França.

Itália - O surto do novo coronavírus continua causando impactos no futebol do País. Nesta quarta-feira (4), menos de 24 horas depois da confirmação do adiamento da semifinal da Copa da Itália entre Juventus e Milan, a partida entre Napoli e Inter de Milão, prevista para esta quinta-feira (5), em Nápoles, pela mesma fase da competição, também foi adiada.

Tóquio 2020 - O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, descartou nesta quarta-feira (4) adiar ou cancelar os Jogos, marcados para julho. Ele fez as declarações um dia após a ministra da Olimpíada do Japão, Seiko Hashimoto, cogitar a possibilidade de remarcar o evento para o fim do ano.

Basquete - O coronavírus atingiu mais uma modalidade. A Federação Internacional de Basquete (Fiba) decidiu adiar o Pré-Olímpico de basquete 3x3. O evento, que vale vaga em Tóquio 2020, seria disputado entre 18 e 23 de março, em Bengaluru, na Índia. A seleção masculina estará na competição.