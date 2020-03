Coudet comemora a evolução dos atletas no entendimento do jogo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A vitória por 3 a 0 sobre o Universidad Católica marcou um divisor de águas no início de trabalho de Eduardo Coudet no Inter. Após obter a classificação na pré-Libertadores sobre o Tolima, o técnico argentino afirmou que a vaga conquistada no Grupo E permitiria ao seu time ter uma margem de erro e que mudanças iriam acontecer. Na partida de terça-feira (3), ele provou isso: sacou Lindoso e colocou Marcos Guilherme na equipe.

O Colorado atacou o tempo todo e poderia ter vencido com um placar maior. Coudet comemorou a boa atuação, mas não quis falar do Grenal histórico da próxima quinta-feira (12), pela 2ª rodada da competição. "Depois, vou pensar como vai ser o próximo jogo da Libertadores. Não posso pensar nele, pois temos um compromisso em casa no domingo. Noto um progresso. Um melhor entendimento da ideia e da forma."

Após a folga desta quarta-feira (4), os jogadores se reapresentam na manhã desta quinta-feira (5) para iniciar a preparação para o enfrentamento com o Brasil-Pel, domingo (8), às 19h, no Beira-Rio. A tendência é de que seja uma equipe alternativa.