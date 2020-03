Oncins destaca boa fase de brasileiros para duelo contra a Austrália

O Brasil encara nesta sexta-feira (6) e no sábado (7), o duelo contra a Austrália, fora de casa, pela fase de classificação da Copa Davis. A luta por uma vaga na fase final, que será em novembro em Madri, acontecerá em quadra de piso duro na cidade de Adelaide em um bom momento dos tenistas brasileiros no circuito profissional, de acordo com o capitão Jaime Oncins.

Nesta terça-feira (3), o paranaense Thiago Wild foi o último a se juntar à delegação. Ele chegou após um longo voo, depois de ter conquistado o ATP 250 de Santiago, no Chile, no domingo (1º), saltando 69 posições e assumindo o número 113 do ranking.

Além dele, o cearense Thiago Monteiro, atual 82º do mundo, está tendo um bom início de ano. Também em evolução, o mineiro João Menezes, com vaga assegurada em Tóquio 2020, atingiu o melhor ranking da carreira há duas semanas, quando chegou ao 172º lugar (agora é o 181º).

O grupo conta ainda com Felipe Meligeni, convocado pela primeira vez para a Copa Davis. Há duas semanas, ele fez um grande jogo no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, onde venceu um set contra o austríaco Dominic Thiem, terceiro do ranking mundial, além de chegar à semifinal de duplas.

"Nós temos um bom time. O Thiago Wild chega muito confiante, o Thiago Monteiro está jogando muito bem, assim como o João Menezes. O Felipe fez uma grande partida no Rio de Janeiro. Temos opções que podemos usar e um grupo forte, assim como a Austrália, mesmo sem o Nick Kyrgios e o Alex de Minaur", analisou Oncins.

O capitão também pode contar com Marcelo Demoliner, atual número 48 do ranking de duplas. Convocado para a Davis pela última vez em 2018, o gaúcho está invicto com duas vitórias na competição - uma delas justamente contra a dupla número 1 do mundo, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Nesta quinta-feira será realizado o sorteio para definir a ordem dos confrontos. O duelo será realizado em melhor de cinco jogos. Pelo horário de Brasília, o primeiro dia de confrontos começa às 23h30min de quinta-feira, quando estão previstas duas partidas de simples. Na sexta, a partir das 22h30min, está programado o jogo de duplas, seguido por outros dois de simples.