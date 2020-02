, e o Tricolor estão lado a lado no Grupo E. Com isso, pela primeira vez na história haverá dois Grenais na Libertadores.

Os confrontos serão na segunda rodada, com a primeira partida na Arena, em 12 de março, às 21h. O segundo jogo valerá pela quarta rodada, em 8 de abril, no Beira-Rio, às 21h30min. O último confronto, o, foi vencido pelo Grêmio, por 1 a 0, válido pelas semifinais do primeiro turno do Gauchão.