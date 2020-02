Grêmio vence Juventude por 3x0 e deixa de marcar pênalti

O Grêmio venceu o Juventude na estreia do segundo turno do Gauchão, em Porto Alegre, mas a torcida que foi à Arena saiu com gosto de podia ter sido maior o placar que terminou em 3x0. E podia mesmo ter sido mesmo já que Alisson perdeu um dos três pênaltis do jogo.

O jogo que começou às 11h atraiu um público considerável, que ultrapassou os 14 mil, o que surpreendeu. O clima foi mega convidativo. Manhã de sol, temperatura agradável e último jogo antes da estreia na Libertadores, que vai ser na terça-feira (3) na Colômbia.

O time comandado por Renato Portaluppi fez um primeiro tempo, que terminou com dois gols - Pepê e Diego Souza, cobrando pênalti -, muito melhor que a etapa final, quando perdeu chances no ataque e teve muita bola roubada da defesa do Juventude.

O primeiro lance de gol Tricolor foi aos no 3’30" da largada do jogo. A torcida começou bem participativa, aplaudindo as investidas. Geromel estava e volta à defesa, o que garantiu uma blindagem ao estilo do capitão na zaga. O goleiro Vanderlei teve pouco trabalho até os 20 minutos.

O gol do Pepê chegou a gerar dúvida na arbitragem, com a indicação de impedimento, mas que acabou não sendo confirmado. Um torcedor chegou a reclamar: "Duas horas depois, ela marca”, referindo-se à bandeirinha Maria Mastella Moreira. Foi um momento tenso, os jogadores do Juventude reagiram à confirmação do gol. O juiz acabou aplicando um cartão amarelo.

Aos 27, pênalti em Pepê, Diego Souza cobra e marca aos 29.

Na volta do segundo tempo, o Juventude mostrou muita vontade, desarmando o ataque do Grêmio e indo para cima. Já aos dois minutos, escanteio na área do Grêmio, mas Vanderlei pega com facilidade.

O adversário consegue desarmar as jogadas pelo centro do Grêmio. O Tricolor perde muitas chances de chegada. Aos seis minutos, Pepê é derrubado na linha da grande área, e o juiz dá falta. A torcida e o Grêmio, com Renato na beira do gramado, reclamam mais um pênalti. Mas é falta, e Thiago Neves cobra e a bola passa rente ao gol.

No segundo tempo, o Grêmio tenta criar mais chances de gol, mas não conclui. Passes e chutes não chegam perto do gol.

Aos 20, Pepê de novo é alvo do adversário e sofre novo pênalti, quando tentava chegar ao gol. Pepê é um dos mais aplicados no ataque. Mas Alisson chuta e perde o gol. A torcida não esconde a decepção.

Renato usa substituições, saem Maicon (entra Thaciano), Diego Souza (entra Luciano) e Thiago Neves (entra Patrick).

Muitos passes errados do Tricolor no final. Já nos acréscimos, novo pênalti pró-Grêmio, e Luciano marca e encerra o jogo.