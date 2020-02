Com reservas, Inter visita o Caxias, campeão do 1º turno

O Inter inicia a luta pelo título do 2º turno do Campeonato Gaúcho, após ter sido eliminado pelo Grêmio nas semifinais. E o adversário será o Caxias, campeão do 1º turno, no sábado (29), às 19h, no Estádio Centenário.

Como a equipe já tem jogo pelo Grupo E da Libertadores, na próxima terça-feira (3), contra a Universidad Católica, do Chile, a tendência é de que o técnico Eduardo Coudet utilize um time praticamente reserva, com a presença de muitos jovens. Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Tolima por 1 a 0, que garantiu presença na fase de grupos do torneio, Coudet confidenciou que armou uma equipe para conseguir a classificação e, que agora, tem margem para erros.

Nesta quinta-feira (27), a direção apresentou mais um reforço para o treinador argentino. Como Paolo Guerrero ficará de fora servindo a seleção peruana, o departamento de futebol trouxe o atacante Gustavo, o Gustagol, que chega por empréstimo até o final da temporada.