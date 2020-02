Matheus Henrique e Everton dão susto e deixam treino mais cedo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Grêmio voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira (26) e dois dos principais jogadores do grupo assustaram a comissão técnica e a torcida. O volante Matheus Henrique e o atacante Everton deixaram a atividade mais cedo sentindo dores. Primeiro, foi Matheusinho, depois, Cebolinha. Eles foram até o médico Márcio Dornelles, conversaram, e, na sequência, se dirigiram ao vestiário. Como é de costume no clube, ninguém fala sobre eventos médicos e nenhum diagnóstico foi dado.

O técnico Renato Portaluppi prepara a equipe para uma sequência pesada de jogos. Neste sábado (29), o Tricolor encara o Juventude, às 11h, na Arena. Como o treinador deve poupar os titulares para a estreia na Libertadores da América, na próxima terça-feira (3) , contra o América de Cali, na Colômbia, Matheusinho e Everton devem ser preservados. Com isso, um time quase que reserva deve encarar o time de Caxias do Sul.

Após a perda do primeiro turno, a dúvida é se Renato manterá a formação com três volantes para o Estadual. A tendência é de que seja mudada, já que Matheus Henrique, Lucas Silva e Maicon serão preservados para o torneio continental.

O jogo deste sábado deve ser a estreia de Geromel na temporada 2020. Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, o camisa 3 deve formar dupla de zaga ao lado de Paulo Miranda. O confronto ainda pode ter o colombiano Orejuela, o lateral-esquerdo Caio Henrique e o meia Thiago Neves como titulares.

A possível escalação para enfrentar o Juventude: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Paulo Miranda e Caio Henrique; Darlan, Thaciano, Thiago Neves, Alisson e Pepê; Luciano.

A boa notícia na atividade desta quarta-feira foi a participação do meia Jean Pyerre na atividade com bola. Ele trabalhou normalmente e não sentiu dores. Ele ainda está sob cuidados do departamento médico e não tem data certa para o retorno.