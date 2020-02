Derrota contra o Caxias complica maratona tricolor no mês de março

Oito partidas em 25 dias. Essa é a complicada matemática que o Grêmio precisa resolver durante o mês de março, e que ficou ainda mais complexa depois da derrota para o Caxias, na decisão do primeiro turno do Gauchão. Agora, o Tricolor precisa vencer o returno da competição estadual, caso deseje disputar a grande decisão - e isso sem descuidar da Libertadores da América, principal objetivo gremista no primeiro semestre.

A estratégia traçada no começo do ano era vencer a Taça Ewaldo Poeta, garantindo uma vaga na final do Estadual e usando reservas sempre que a Libertadores fosse prioridade. O efeito foi outro: com quatro vitórias e três derrotas no Gauchão, o Grêmio se vê em um momento de inesperada instabilidade, às vésperas da estreia no torneio continental.

A corda esticada já começa neste fim de semana. A estreia na Taça Francisco Novelletto Neto é no sábado à noite, contra o Juventude. No dia seguinte, pela manhã, a delegação embarca em voo fretado para Cali, na Colômbia, onde enfrenta o America local no dia 3. Assim, a tendência é que Renato Portaluppi escale uma equipe alternativa para o Gauchão.

Um pequeno alívio na maratona é que, depois da ida à Colômbia, o elenco gremista terá apenas mais uma longa viagem: até o Chile, onde encara o Universidad Católica no dia 18. Fora isso, todos os jogos do Tricolor são em Porto Alegre, com exceção do confronto contra o Pelotas, no dia 8. O aperto pode se repetir em abril, após o confronto contra o Novo Hamburgo (1º/04), caso a equipe avance para as semifinais do Gauchão - um cenário que, a essa altura, virou obrigação para os lados da Arena.

Os próximos jogos do Grêmio