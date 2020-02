Moisés é a principal dúvida colorada para decisão contra o Tolima

O Carnaval não teve folga para os lados do Beira-Rio. O fim de semana do Inter foi de trabalhos intensos, em preparação para o jogo de volta contra os colombianos do Tolima, na próxima quarta-feira, pela terceira fase da Libertadores da América.

Neste domingo, o técnico Eduardo Coudet comandou treino fechado no CT do Parque Gigante, sem dar pistas da equipe que vai a campo no meio de semana.

A grande dúvida, no momento, é sobre a presença do lateral-esquerdo Moisés, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida no Grenal da semifinal do primeiro turno do Gauchão. Caso o atleta não se recupere a tempo, a tendência é de que Uendel seja escalado para a partida.

Há possibilidade, também, de mudanças na estrutura de meio campo, alvo de críticas após o apagado empate sem gols no jogo de ida contra o Tolima, na semana passada. Musto ou Rodrigo Lindoso podem deixar o time titular, abrindo caminho para Marcos Guilherme. O mais provável, de qualquer modo, é que ambos joguem novamente, com o retorno de D'Alessandro (reserva na partida da Colômbia) para dar mais criatividade ao setor. O Colorado volta a treinar na tarde desta segunda-feira, em atividade que deve novamente ser fechada à imprensa.

Após o 0 a 0 no jogo de ida, o Inter precisa de uma vitória para garantir a vaga no Grupo E da Libertadores. Novo placar zerado arrasta a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer empate com gols dá vaga ao Tolima, pelo saldo qualificado.