Grêmio: falta anunciar substituto do Laghetto na camisa

Depois de anunciar a empresa de apostas esportivas Betsul como novo patrocinador da camisa tricolor, o Grêmio tem ainda uma posição em aberto. O sucessor da posição do Laghetto, grupo de hotéis com sede em Gramado que não renovou o contrato para 2020, ainda está sendo definido, segundo o executivo de Marketing do clube, Beto Carvalho.

"Essa (posição) vai demorar um pouquinho, tem várias empresas que estamos vendo", informou o executivo. O patrocinador que falta vai figurar abaixo do número nas costas do jogador. A Betsul ocupou o lugar da Iplace, marca do grupo gaúcho Herval. O contrato é de um ano, até fevereiro de 2021.

O acerto com a Betsul ocorreu por meio da SportRadar, empresa especializada em soluções de marketing para o mercado de apostas esportivas, informou o Grêmio. A logomarca do site de apostas será estampada na altura da omoplata direita dos uniformes das equipes profissionais de futebol masculino do tricolor, acima da marca Umbro, que fornece o material esportivo e também tem acordo de patrocínio.

O jogo que decide o campeão da primeira fase do Gauchão, neste sábado (22), contra o Caxias, terá já a grife do Betsul, que em sede em Curaçau. O Grêmio informou que a marca projeta uma série de ativações de patrocínio esportivo, "como a exposição de placas e painéis de publicidade em campo e ações especiais nas redes sociais".

A saída do Laghetto também abriu espaço para um novo parceiro para as concentrações nos pré-jogos. Carvalho cita que, desde o começo do ano, o time está no Deville, que tem hotel na saída de Porto Alegre. A pré-temporada foi no empreendimento. Há chance de que a bandeira hoteleira fique com a vaga.