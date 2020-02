Com Geromel à disposição, Grêmio mantém dúvidas para final contra o Caxias

O Grêmio relacionou o zagueiro Pedro Geromel para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, que dará vaga na decisão do Estadual, às 16h30 deste sábado (22), contra o Caxias, na casa do adversário, o estádio Centenário.

Recuperado de uma artroscopia no joelho direito realizada em 23 de janeiro, o defensor de 34 anos já treina com o restante do elenco tricolor. No entanto, ele deverá ficar como alternativa no banco de reservas.

Sem ritmo de jogo, Geromel fez sua última partida oficial em 1º de dezembro do ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, a duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Paulo Miranda e David Braz têm mostrado bom rendimento e devem ser mantidos na zaga titular em Caxias do Sul (RS).

"Sempre falo que não desejo para ninguém ficar no departamento médico, é o pior momento do atleta. Estou feliz pelo Geromel estar voltando ao grupo, é um jogador muito importante, e torço para que todos voltem para nos fortalecer ainda mais", disse David Braz em entrevista coletiva.

A tendência ainda é que a equipe seja mantida com três jogadores de marcação no meio-campo, a exemplo da semifinal contra o Internacional, em que Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique jogaram juntos.

A escalação, no entanto, ainda está em aberto, já que os treinamentos decisivos comandados pelo técnico Renato Portaluppi foram realizados sem a presença da imprensa. A expectativa é que o Grêmio tenha a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Everton; Diego Souza.

Serviço

Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 16h30 deste sábado (22)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)