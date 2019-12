O projeto do Inter 2020 teve início nesta quinta-feira. O técnico Eduardo Coudet, principal contratação para a próxima temporada, foi apresentado pelo presidente Marcelo Medeiros, juntamente com o executivo Rodrigo Caetano e do novo vice de futebol, Alessandro Barcellos. O argentino de 45 anos recebeu do mandatário colorado um cachecol, um acessório bastante utilizado pelo treinador à beira do gramado.

Contratado para ser a ruptura ao estilo de futebol jogado nos últimos anos, Chacho, como é chamado em seu país, deixou o Racing e aceitou o desafio de reconduzir o Inter ao caminho dos títulos. "Quero um time competitivo, que seja protagonista. Não podemos assegurar resultado, mas trabalho e uma equipe competitiva. O Inter e a torcida merecem um time competitivo, que os identifique em campo. Escolhi o Inter por ser um time passional, os times que dirigi são passionais. Eu gosto dessa loucura linda da torcida, que vive, defende e pensa nas cores da camisa", justificou Coudet.

O técnico chega com um grupo de profissionais que já trabalham com ele: o auxiliar técnico Ariel Broggi, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández. Seu primeiro grande desafio será levar o time à fase de grupos da Libertadores. Como o Colorado precisa disputar a etapa preliminar, o time já entrará em campo na primeira semana de fevereiro e terá que passar por dois adversários para avançar no torneio continental.

"Há uma realidade e temos que nos adaptar o mais rápido possível Precisamos fazer uma preparação dinâmica e tratar de passar uma ideia, uma forma", planeja o treinador. Coudet falou ainda sobre uma possível saída de Guerrero para o Boca Juniors. "Minha intenção é que fique, gostaria de contar com ele ano que vem e tomara que possamos mantê-lo. É um jogador que gosta de competir, ser protagonista", contou. A reapresentação do elenco ocorre no dia 8 de janeiro.