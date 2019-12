Flamengo e Liverpool voltam a se encontrar 38 anos depois

O Flamengo está a um passo de conquistar o mundo pela segunda vez. Neste sábado, às 14h30min, os cariocas reencontram os ingleses do Liverpool para decidir o campeão do Mundial de Clubes, disputado em Doha, no Catar. O Khalifa Stadium será o palco da grande decisão entre as equipes de português Jorge Jesus e do alemão Jürgen Klopp. O primeiro duelo pelo mundo ocorreu em 1981, quando o Fla goleou por 3 a 0.