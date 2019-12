Lance de Craque - O jogo beneficente organizado pelo meia D'Alessandro chega a sua sexta edição. Neste sábado, o argentino recebe amigos e convidados no estádio Beira-Rio, às 18h. A partida será entre um time formado por D'Ale contra uma equipe montada por Paolo Guerrero. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.lancedecraque.com ou nas bilheterias do Gigantinho. As entradas custam R$ 40,00 no Coração do Gigante e R$ 20,00 na Cadeira Inferior Livre.

São Paulo - A direção definiu que vai rescindir o contrato com o goleiro Jean, suspeito de ter agredido a esposa. Nesta quinta-feira, a Justiça dos EUA determinou a soltura do jogador, após uma audiência realizada em Orlando. Jean terá que manter distância da esposa e poderá ver as filhas com supervisão de terceiro.

Fluminense - Anunciado no início da semana, Odair Hellmann foi apresentado oficialmente como novo técnico nesta quinta-feira. Após quase três temporadas no Inter, o treinador chegou no tricolor carioca negando o rótulo de "retranqueiro" e afirmou que quer um time equilibrado na próxima temporada.

Doping - A Rússia irá apelar à Corte Arbitral do Esporte contra a decisão da Agência Mundial Antidoping (Wada) que baniu o esporte do país de todas as competições internacionais por quatro anos, o que incluí Tóquio 2020 e a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O anúncio foi feito pelo diretor do Conselho Supervisor da agência antidoping russa (Rusada), Alxander Ivlev.

Surfe - Ainda está em andamento a etapa de Pipeline, no Havaí, que decide o Mundial, mas já se sabe que o campeão será novamente brasileiro. A disputa está entre Italo Ferreira e Gabriel Medina. O vencedor vai ampliar o domínio recente do Brasil, com quatro títulos em seis anos.