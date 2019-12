Oficialmente apresentado aos colorados, Coudet almeja 'intensidade' para o time em 2020

Ao lado do presidente Marcelo Medeiros, do novo vice-presidente de futebol Alessandro Barcellos e do diretor-executivo de futebol Rodrigo Caetano, o argentino Eduardo Coudet foi apresentado oficialmente como novo treinador do Internacional. Aos 45 anos, Coudet, ou Chacho, chega para dar a sua cara ao time no próximo ano. Diante do estilo de jogo adotado pelo Inter em 2019, a direção viu no ex-treinador do Racing uma forma de renovar a maneira de atuação da equipe colorada.

Das mãos do presidente Medeiros, o técnico recebeu um presente simbólico de boas-vindas- um cachecol do Inter, peça que costuma adotar durante as partidas. Junto com Coudet, chegam também dois preparadores físicos, um assistente técnico e um analista de desempenho que irão compor a comissão técnica colorada em 2020.

Muito questionado sobre as principais características que pretende implementar na equipe, as palavras de ordem do novo técnico foram 'velocidade, intensidade e vigor físico', dando a tônica de sua futura atuação e marcas de suas passagens pelos três clubes anteriores: o mexicano Tijuana e os argentinos Rosario Central e Racing. "O Inter, sobretudo os torcedores, merecem uma equipe passional, e que represente o tamanho do clube", ressaltou o técnico.

Perguntado sobre como preferia ser chamado, brincou: "Chacho, acho que facilita para todos". O contrato do argentino será de dois anos com o clube gaúcho. Em sua fala, Coudet fez questão de agradecer ao ex vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, que estava presente na apresentação e participou ativamente da negociação para sua vinda ao clube.

Antes mesmo de desembarcar em Porto Alegre, ele frisou que gostaria de poder contar com Paolo Guerrero, um dos alvos do Boca Juniors para a próxima temporada, e disse que mantém contato com o centroavante peruano, mas que entende que os desdobramentos passam também por uma decisão pessoal do jogador. "A verdade é que queremos contar com ele. É um jogador muito competitivo, que quer ser protagonista, e o Inter o ajudou em um momento difícil da carreira, claro que ele valoriza isso".

Chacho já inicia seu trabalho tendo a Libertadores na mira. No dia 4 de fevereiro, o Inter faz sua estreia contra um adversário chileno, que pode ser o Universidad de Chile ou o Unión Española. O argentino é, no século, o terceiro treinador estrangeiro a dirigir o Inter. Antes dele, os uruguaios Jorge Fossati e Diego Aguirre estiveram à frente do plantel colorado.