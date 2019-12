Conmebol define datas e horários da Libertadores e Sul-Americana 2020

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Na noite desta quarta-feira (18), a Conmebol divulgou a tabela detalhada com datas e horários dos confrontos das Copas Libertadores e Sul-Americana. O Internacional e o Corinthians estreiam fora de casa em fevereiro, na fase da Pré-Libertadores 2020, nos dias 4 e 5 respectivamente. Outros seis clubes brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Athletico-PR e Grêmio) fazem o primeiro duelo da fase de grupos apenas em março.

O primeiro a entrar em campo será o Santos que vai à Argentina encarar o Defensa y Justicia, no dia 3 de março. Na mesma data, o Grêmio visita o América de Cáli, na Colômbia, e o Athletico Paranaense recebe os uruguaios do Peñarol. O Flamengo, atual campeão, fará sua estreia fora de casa, contra os colombianos do Junior Barranquilla.

O Palmeiras faz seu primeiro jogo da Libertadores na Argentina, no dia 4 de março, contra o Tigre. E no dia seguinte, o São Paulo estreará fora de casa contra o Binacional, do Peru.

Já pela Copa Sul-Americana, serão seis times brasileiros na disputa (Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense). O Tricolor carioca será o primeiro a entrar em campo: vai duelar em casa com o Unión La Calera, do Chile, no dia 4 de fevereiro.

Confira abaixo toda a programação de jogos dos times brasileiros nos dois torneios internacionais:

Copa Libertadores

Pré-Libertadores (eliminatórias):

05/02 - 21h30min - Bolívia 4 ou Guaraní (PAR) x Corinthians

12/02 - 21h30min - Corinthians x Bolívia 4 ou Guaraní (PAR)

04/02 - 19h15min - Chile 4 x Internacional

11/02 - 19h15min - Internacional x Chile 4

Fase de Grupos :

Grupo A

04/03 - 21h30min - Junior Barranquilla (COL) x Flamengo

11/03 - 21h30min - Flamengo x G1

19/03 - 21h - Independiente del Vale (EQU) x Flamengo

07/04 - 19h30min - G1 x Flamengo

22/04 - 21h30min - Flamengo x Independiente de Val (EQU)

06/05 - 21h30min - Flamengo x Junior Barranquilla (COL)

Grupo B

04/03 - 19h15min - Tigre (ARG) x Palmeiras

10/03 - 21h30min - Palmeiras x G2

18/03 - 21h30min - Bolivar (BOL) x Palmeiras

08/04 - 21h30min - G2 x Palmeiras

22/04 - 19h15min - Palmeiras x Bolivar (BOL)

Grupo C

03/03 - 21h30min - Athletico-PR x Peñarol (URU)

11/03 - 19h15min - Colo Colo (CHI) x Athletico-PR

17/03 - 19h15min - Bolívia 2 x Athletico-PR

08/04 - 21h30min - Athletico-PR x Colo Colo (CHI)

21/04 - 21h30min - Athletico-PR x Bolívia 2

05/05 - 21h30min - Peñarol (URU) x Athletico-PR

Grupo D

05/03 - 23h - Binacional (PER) x São Paulo

11/03 - 21h30min - São Paulo x LDU (EQU)

17/03 - 21h30min - São Paulo x River Plate (ARG)

07/04 - 21h30min - LDU (EQU) x São Paulo

22/04 - 21h30min - River Plate (ARG) x São Paulo

05/05 - 21h30min - São Paulo x Binacional (PER)

Grupo E

03/03 - 21h30min - América de Cali (COL) x Grêmio

12/03 - 21h - Grêmio x G4

18/03 - 21h30min - Universidad Catolica (CHI) x Grêmio

08/04 - 21h30min - G4 x Grêmio

21/04 - 19h15min - Grêmio x Universidad Catolica (CHI)

07/05 - 21h30min - Grêmio x América de Cali (COL)

Grupo G

03/03 - 19h15min - Defensa y Justicia (ARG) x Santos

10/03 - 19h15min - Santos x Delfin (EQU)

17/03 - 21h30min - Santos x Olimpia (PAR)

09/04 - 23h - Delfin (EQU) x Santos

23/04 - 19h - Olimpia (PAR) x Santos

05/05 - 19h15min - Santos x Defensa y Justicia (ARG)

Copa Sul-Americana

Chave 18

04/02 - 21h30min - Fluminense x Unión la Calera (CHI)

18/02 - 19h15min - Unión la Calera (CHI) x Fluminense

Chave 2

05/02 - 21h30min - Vasco x Bolívia 4

19/02 - 21h30min - Bolívia 4 x Vasco

Chave 7

06/02 - 21h30min - Unión (ARG) x Atlético Mineiro

20/02 - 21h30min - Atlético Mineiro x Unión (ARG)

Chave 11

11/02 - 21h30min - Sol de América (PAR) x Goiás

25/02 - 21h30min - Goiás x Sol de América (PAR)

Chave 8

12/02 - 21h30min - Bahia x Nacional (PAR)

26/02 - 19h15min - Nacional (PAR) x Bahia

Chave 21

13/02 - 21h30min - Independiente (ARG) x Fortaleza

27/02 - 21h30min - Fortaleza x Independiente (ARG)

Agência Brasil