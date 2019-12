Renato renova contrato com o Grêmio

O Grêmio confirmou nesta manhã (19) a renovação do contrato com o técnico Renato Portaluppi. O novo vínculo foi selado nesta quinta-feira e terá validade até o final de 2020. Tricampeão da América, Renato começará a quarta temporada consecutiva no comando do Grêmio, no que será seu quinto ano de trabalho à frente da equipe.

Com o novo vínculo, o ídolo da torcida gremista pode se tornar o técnico que mais vezes dirigiu a equipe. Atualmente na terceira colocação, ao lado de Telêmaco Frazão de Lima, Renato tem no calendário a garantia de que deve ultrapassar ícones como Felipão e Oswaldo Rolla e assumir o primeiro lugar na lista dos treinadores mais longevos na história do Tricolor.

Desde seu retorno, em setembro de 2016, o técnico liderou o vestiário na reconquista da América, no pentacampeonato da Copa do Brasil, bicampeonato da Recopa Sul-Americana, Gauchão de 2018 e 2019 e Recopa Gaúcha deste ano. Com Renato, também permanece na comissão o auxiliar Alexandre Mendes.