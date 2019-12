Flamengo vira em cima do Al Hilal e aguarda adversário da final

O Flamengo está garantindo na decisão do Mundial de Clubes do próximo sábado (21). Após ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, o Flamengo voltou melhor e virou a partida com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra) na segunda etapa, derrotando o Al Hilal por 3 a 1 no estádio Khalifa International, no Catar.