Copa RS Sub-20 - O Grêmio saiu campeão do torneio realizado pela Federação Gaúcha de Futebol ao vencer o Vasco por 1 a 0, ontem, no Estádio da Pucrs. Léo Chú marcou o gol da vitória.

Palmeiras - Após deixar o Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Verdão. Essa será a quinta passagem de Luxa pelo clube paulista, que havia desistido de contratar Jorge Sampaoli.

Fortaleza - Rogério Ceni vai permanecer no clube em 2020. No sábado, a diretoria anunciou a renovação, após o treinador negar uma investida do Athletico-PR.

MMA - No UFC 245, na madrugada de domingo, a brasileira Amanda Nunes venceu a holandesa Germaine de Randamie em uma decisão unânime por pontos, mantendo o cinturão da categoria pesos-galos (61 kg). Já José Aldo, na sua estreia nos Galos, perdeu para o compatriota Marlon Moraes, em decisão dividida. No mesmo evento, o nigeriano Kamaru Usman bateu o norte-americano Colby Covington e manteve o título dos meio-médios (77kg). Já Max Holloway (EUA) perdeu o cinturão dos penas (66kg) para o australiano Alexander Volkanovski.