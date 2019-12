Eduardo Coudet se despede do Racing com título

O futuro técnico do Inter deixa o Racing com título. No sábado, Eduardo Coudet comandou a equipe argentina na vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, em Mar del Plata, conquistando o Torneio dos Campeões. Ainda no gramado, o técnico, que será anunciado nesta semana pelo Colorado, falou sobre a mudança de ares. "Sinto que tomei a decisão correta, mas isso não significa que não sentirei falta do clube. Quero agradecer aos jogadores, a todo clube, a minha família que me sustenta, mulher e filhos", disse.

Na sexta-feira, a direção anunciou o substituto de Roberto Melo. O escolhido foi Alexandre Barcellos. O novo vice-presidente de futebol deixa a administração e as finanças para assumir a pasta. Com um protagonismo um pouco menor que o seu sucessor, ele dividirá às atenções com o executivo Rodrigo Caetano. Neste final de semana, o Colorado anunciou a venda de Nico López para o Tigres, do México. O uruguaio já posou com a camisa do novo clube.

Ontem, os sócios aprovaram a proposta de reforma no Estatuto do clube. A eleição decidiu pela validação do novo texto substitutivo, inicialmente aclamado pelo Conselho Deliberativo junto de outras quatro propostas. A principal mudança está no mandato do Conselho de Gestão, que passa de dois para três ano. O dos conselheiros será de seis anos.