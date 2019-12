Grêmio confirma venda de Luan ao Corinthians

Depois de vários dias de negociação, Corinthians e Grêmio chegaram a um acordo e o atacante Luan foi anunciado como reforço pelo clube paulista na tarde deste sábado (14).

Luan deixa o time gaúcho após seis temporadas e vai assinar um contrato de cinco anos com o Corinthians. Ele é o primeiro reforço da equipe alvinegra para a próxima temporada. O clube também negocia com Michael, do Goiás, revelação do Campeonato Brasileiro.

“Considerando que restou fracassada a tentativa de prorrogação do contrato do atleta em razão de manifestação expressa e escrita do mesmo e de seu representante; a comunicação clara e formal ao Clube do desejo de sair por considerar o seu ciclo aqui encerrado; considerando também o prazo de vigência de apenas mais um ano do contrato de trabalho, bem como os riscos que o Grêmio corre doravante, em face da legislação brasileira que regula a matéria, o Grêmio comunica a venda nas seguintes condições: pagamento de € 5 milhões à vista, correspondendo a 50% dos direitos econômicos do atleta e a quitação pelo Corinthians do saldo devedor do atleta Juninho Capixaba”, diz a nota.

O clube encerra a nota com um agradecimento ao atleta. “O Grêmio agradece os anos de trabalho de Luan, suas e nossas conquistas e deseja-lhe sorte na vida pessoal e desportiva.”

Em sua página oficial, o Corinthians estampou uma foto do jogador paulista com a frase “Reforço garantido. O Luan é do Timão!”. A atacante integrará a equipe alvinegra a partir do início da temporada 2020.

"Estou muito feliz. É a realização de um sonho de criança poder vestir essa camisa. Espero corresponder todo o carinho que tenho recebido já nas redes sociais, nas ruas e na própria Arena Corinthians. Chego com muita expectativa e vontade de dar alegria ao torcedor corintiano. Sou mais um louco do bando. Vai, Corinthians!", afirmou o jogador, segundo a nota publicada na página oficial do Corinthians.

Nascido em 27 de março de 1993, Luan Guilherme de Jesus Vieira é natural de São José do Rio Preto, no interior paulista, e foi revelado na equipe gaúcha em 2014. Antes, passou pelo Tanabi Esporte Clube, onde deu os primeiros passos no futebol em 2012, além de América-SP e Catanduvense, antes de ir para o Sul do país.