Presidente corintiano aquece impasse envolvendo Luan

A possível negociação de Luan para o Corinthians segue agitando o mercado da bola. Na terça-feira, o jogador apareceu na Arena Itaquera para participar de um amistoso organizado pelo ex-jogador Emerson Sheik. Na quarta-feira, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, disse que não há negociação envolvendo a troca com o atacante Clayson. Nesta quinta-feira, foi a vez do presidente do Corinthians, Andrés Sánchez, verbalizar fortemente sobre o futuro do jogador. "Espero que não. É só ver as entrevistas dele (Bolzan). Não falou comigo e fica dando essas merdas de entrevista. Eu não ofereci jogador nenhum para ele."

Do lado gremista, porém, o indício é de que haja realmente a venda do jogador de 26 anos para o clube paulista. Após não entrarem em consenso por um nome do elenco do Corinthians, a direção tricolor acredita que a melhor forma para negociar o atacante seja o recebimento em dinheiro. E já estipulou um valor: R$ 20 milhões, já que possui 60% dos direitos federativos do atleta. Quem está tratando da venda é o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, o diretor executivo do Grêmio, Klauss Câmara, e o agente de Luan, Paulo Pitombeira.