Direção colorada não exercerá compra de Parede

Enquanto a direção busca reforçar o elenco para 2020, a lista de dispensas segue crescendo no Beira-Rio. O Colorado não exercerá o direito de compra de Guilherme Parede e o atacante retornará ao Coritiba. Outros jogadores também devem ser dispensados neste final de ano.

A tendência é de que os dirigentes comecem a oficializar algumas partidas nos próximos dias. Atletas que pouco atuaram ou tiveram desempenho insatisfatório em 2019 não devem ficar à disposição de Eduardo Coudet na próxima temporada. O zagueiro Emerson Santos (Palmeiras), o volante Rithely (Sport) e os atacantes Tréllez (São Paulo) e Neílton (Vitória) serão devolvidos aos seus clubes. Já o lateral-direito Bruno e volante Bruno Silva, ambos sem clube, não terão seus contratos renovados.

O volante Galdezani, emprestado pelo Coritiba, também não seguirá no Colorado. Ele se machucou pouco antes de sua apresentação não chegou a estrear.

Alguns jogadores do elenco sairão para ganhar experiência em outros clubes. É o caso do goleiro Carlos Miguel, que irá para o Santa Cruz, de Recife. O lateral-esquerdo Ramon irá para o Bahia. O zagueiro Klaus também irá respirar novos ares em 2020. Com pouquíssimas chances no Inter, alguns clubes da Série A procuraram a direção para saber a situação do defensor. Com apenas 12 jogos neste ano, o jogador de 25 anos quer uma sequência como titular e, para isso, precisará deixar o Beira-Rio. Já o atacante Brenner terá seu contrato rescindido.