Luan desconversa sobre interesse do Corinthians

O atacante Luan falou pela primeira vez sobre o interesse do Corinthians em sua contratação. Com futuro incerto no Grêmio, o jogador deixou a negociação durante a janela de transferências nas mãos de seus agentes: "É sempre bom ver grandes clubes interessados no meu futebol, em me contratar. Isso é prova da minha capacidade, do que eu posso fazer. Claro que eu fico feliz, mas por enquanto sou jogador do Grêmio. Não sei de nada, deixo para o meu empresário e direção do Grêmio cuidarem disso", comentou.

Luan esteve na partida amistosa do "Sheik e Amigos contra a Fome". No Grêmio, ele teve uma temporada de altos e baixos e tem contrato até o final de 2020 com o Tricolor, com multa estipulada em € 18 milhões (R$ 82 milhões). A partir de julho ele fica livre para assinar pré-contrato sem custos para outra equipe.

Em São Paulo, a imprensa especula a entrada do atacante Clayson no negócio e mais um atleta ou R$ 6 milhões. No entanto, a direção gremista não deve aceitar essa troca. A preferência tricolor é apenas dinheiro ou jogadores que o Timão não aceita liberar.

Renato Portaluppi falou sobre a participação de Luan na partida amistosa realizada na Arena Itaquera. O técnico está na Granja Comary para a realização de um curso para treinadores. O camisa 7 não joga desde outubro devido a uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

"Ele até pediu para jogar o último jogo contra o Goiás, mas não estava pronto ainda. Não é assim que a banda toca, sai do DM, dá algumas voltas no campo e vai jogar. Você precisa se preparar. Ele é um bom garoto. Inclusive, jogar este jogo ele até arriscou. No momento que você vai para um jogo desse, sem se preparar, você corre risco de ter um outro tipo de lesão. Mas, agora eles estão de férias. Fazer o quê? Eu espero que, se for no Grêmio, ele se apresente 100%", disse.

O presidente Romildo Bolzan Júnior se manifestou no início da noite de ontem sobre o camisa 7. Através de sua conta no Twitter, ele disse: "Fala-se muito, com variados pressentimentos, sobre a suposta negociação envolvendo Luan e Clayson, do Corinthians. Não há proposta no âmbito do Grêmio.No entanto, o clube segue com foco no planejamento de um futebol forte para 2020."

Em meio às negociações de saídas e chegadas no clube, a direção gremista oficializou ontem as baixas no departamento de futebol. O vice de futebol Duda Kroeff e os diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento não seguem no Tricolor em 2020.