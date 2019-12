Na espera de Eduardo Coudet, Colorado observa o mercado

No próximo sábado, o técnico Eduardo Coudet fará sua despedida do comando técnico do Racing. O clube argentino entra em campo para enfrentar o Tigre, em Mar del Plata, na decisão da Supercopa da Argentina. Depois, o treinador de 45 anos segue para Porto Alegre. Especula-se que ele e sua comissão técnica, composta por mais três pessoas, sejam apresentados na próxima semana. Coudet já foi confirmado por D'Alessandro na quarta edição do Lance de Craque, jogo beneficente organizado pelo camisa 10, que será realizado no dia 21, no Beira-Rio. Coudet será treinador de uma das equipes.

Enquanto aguarda a chegada do novo técnico, o executivo de futebol Rodrigo Caetano, juntamente com a direção do clube, segue buscando nomes no mercado. Em Minas Gerais, surge a possibilidade da vinda do meio-campista colombiano Chará. Em um primeiro momento, o atacante William Pottker poderia entrar na negociação. Agora, aparece o lateral-direito Zeca. Sem conseguir se firmar em nenhuma das laterais, o jogador poderia seguir para o Galo.

Já o goleiro Danilo Fernandes, com contrato até maio de 2020, terá seu futuro definido ainda neste ano. O representante do atleta sentou com dirigentes do Inter, apresentou uma proposta de três anos de contrato e aguarda uma definição.