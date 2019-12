Futuro de Luan segue indefinido

Uma das principais incertezas para 2020 no Grêmio é Luan. Com contrato até o final da próxima temporada, o atacante pode assinar vínculo com qualquer clube a partir de junho. Depois de ser eleito o melhor jogador da América, em 2017, ano que o clube conquistou o tricampeonato da Libertadores, o camisa 7 teve dois anos bem irregulares e sofreu com algumas lesões, principalmente, a fascite plantar, que tirou o jogador de muitos jogos.

Mesmo apagado, o camisa 7 desperta o interesse de alguns clubes brasileiros. No mercado europeu, o nome de Luan não circula mais, como ocorreu após a conquista da medalha olímpica pela seleção brasileira. Um dos mais altos salários do Tricolor, o atacante terá um gatilho em 2020 que deixará seus rendimentos próximos a R$ 1 milhão.

Em entrevista a um canal de esportes, o presidente Romildo Bolzan Júnior falou sobre o futuro do atleta e confirmou a sondagem do Timão. "Em 2017, Luan foi eleito o melhor jogador da América e recebeu a devida valorização. O Grêmio respeita isso. Ocorre que ele teve dois anos de lesões, problemas físicos, recuperação e nunca mais desempenhou o futebol que tinha", analisou.

Bolzan ainda acredita que Luan retome a sua velha forma e volte a render o que o tornou um jogador cobiçado no exterior. "Se ele tiver essa disposição, o Grêmio está disposto a apostar nele, embora termos só mais um ano de contrato. Contamos com ele, mas também sabemos que, se tiver uma situação importante para ele e pelo clube, podemos examinar", acrescentou.

O mandatário gremista confirmou o interesse do Corinthians e uma conversa com o presidente Andrés Sanchez, e ainda destacou quatro nomes do clube paulista. "Gosto do Cássio, que foi revelado no Grêmio, do Fagner, um jogador de seleção brasileira. Ainda tem o Clayson, que é um jogador importante, bom atacante, e o próprio Júnior Urso, que é um volante interessante. Tem vários jogadores que interessariam, mas nada disso está em curso. Não vamos criar uma especulação nisso", afirmou.

Nesta temporada, Luan atuou em apenas 36 jogos, marcando nove gols. Com o crescimento da Jean Pyerre, o camisa 7 perdeu espaço e foi parar no banco de reservas.