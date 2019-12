Putin critica banimento russo e diz que punições devem ser individuais

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente Vladimir Putin indicou que a Rússia deve recorrer da dura punição aplicada pela Agência Mundial Antidoping (Wada) ao país na segunda-feira. Ele criticou a decisão, ao considerá-la política, e disse que a Rússia poderia participar normalmente das competições internacionais porque o comitê olímpico russo não foi alvo de punições.

A Wada anunciou a suspensão por quatro anos ao esporte russo. Entre outras consequências da decisão, o país ficou proibido de sediar eventos esportivos de nível mundial, em razão de sucessivos casos de doping e fraudes em exames realizados nos últimos anos. Com a punição, o país não disputará Tóquio 2020 e os Jogos de Inverno de Pequim 2022, além de outros grandes eventos esportivos, o que inclui a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na avaliação de Putin, a suspensão não pode ser coletiva. "Qualquer punição deve ser individual e deve ter ligação com o que foi feito por uma pessoa ou outra. Uma punição não pode ser coletiva e não pode ser aplicada a pessoas que não tem qualquer relação com as violações das regras", declarou.

A Rússia tem 21 dias para recorrer da decisão da Wada. Uma reunião do Conselho da Agência Antidoping da Rússia, no dia 19, deve debater essa questão.