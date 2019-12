Garotada do Grêmio se esforça, mas acaba perdendo para Goiás

Com Renato Portaluppi e quase todo o elenco profissional de férias, coube à equipe sub-23 do Grêmio cumprir tabela em Goiânia, contra o Goiás neste domingo (8), sob comando de Victor Hugo Signorelli. A gurizada teve bons momentos em campo, mas acabou pecando pela inexperiência e perdeu para os donos da casa, em um movimentado 3 a 2. Mas nada mudou em termos de tabela, e o Tricolor terminou em quarto lugar no Brasileirão, com 65 pontos.

Em um time de garotos, era de se esperar alguns erros. E, logo aos três minutos, o Goiás aproveitou: Rafael Moura subiu mais alto no escanteio e, diante da indecisão da jovem defesa tricolor, fez de cabeça. Aos 24, porém, a correria gremista deu certo. Ruan lançou, Ferreira fez boa jogada pela direita e encontrou Patrick, vindo de trás, para chutar forte: 1 a 1.

E o vira-vira veio rápido: aos 37, Ferreira fez bela jogada, cruzou e Isaque, de letra, fez um golaço. Logo antes do intervalo, porém, a história se repetiu: outra falha da zaga em escanteio, outro cabeceio de Rafael Moura para empatar.

O ritmo reduziu consideravelmente na segunda etapa. Os donos da casa, fechado atrás, esperava as chegadas do Grêmio, apostando no contra-ataque. Aos 16 minutos, quase deu certo, mas Michael chutou para fora. Quatro minutos depois, a bola entrou: depois de chute na trave de Leandro Barcia, a bola sobrou para Yago Felipe, que bateu no canto: 3 a 2. Nos descontos, Ferreira desviou e quase empatou, mas a bola bateu caprichosamente na trave.

Para o próximo ano, a tendência é de algumas mudanças no elenco gremista. No fim de semana, Léo Moura e Galhardo já se despediram do clube nas redes sociais, e os emprestados Rômulo e Vizeu também não devem ficar. A primeira especulação mais forte é Caio Henrique, que atuou este ano como meia e lateral-esquerdo e não vai ficar no Fluminense.