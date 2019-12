Inter perde para o São Paulo e só resta a pré-Libertadores

A escalação definida por Zé Ricardo para começar o jogo no Morumbi surpreendeu a torcida colorada. Mesmo tendo D'Alessandro à disposição, o técnico optou por deixar o meia no banco de reservas e decidiu iniciar o confronto com um trio de volantes (Lindoso, Edenilson e Nonato) e dois jogadores de frente jogando como meias (Neilton e Guilherme Parede). O resultado dentro de campo não foi o esperado. A derrota por 2 a 1 deu a vaga direita na Libertadores para os paulistas e colocou a classificação gaúcha sob risco, mesmo que pequeno.

A aposta na intensidade e na marcação alta na saída de bola são-paulina deu algum resultado nos minutos iniciais. No entanto, com o decorrer da primeira etapa, os donos da casa passaram a comandar as ações. O domínio resultou em gol aos 15 minutos. Parede perdeu no meio, Cuesta saiu para fazer "a caça" fora da área e deixou um buraco atrás. Igor Gomes viu a entrada de Antony e colocou o atacante na cara de Lomba. O jogador deu um sutil toque para vencer o goleiro e abrir o placar.

Sem verticalidade e com Guerrero, mais uma vez, isolado na frente, o Colorado pouco rondou a área tricolor. A melhor chegada gaúcha se deu aos 38 minutos. Após tabela pelo meio, a bola passou pelo peruano e ficou à feição para Nonato finalizar e primeira. A bola saiu rente à trave de Volpi.

A segunda etapa mal havia iniciado e os donos da casa ampliaram o marcador. Aos 3 minutos, Antony puxou um contra-ataque fulminante, limpou Edenilson e Heitor, e tocou para Vitor Bueno fazer o 2 a 0.

O técnico colorado mexeu na equipe apenas aos 13 minutos, quando D'Ale e Nico López entraram nos lugares de Nonato e Neilton. Depois disso, os gaúchos cresceram na partida e descontaram aos 24 minutos, quando Parede pegou o rebote do goleiro após chute de Guerrero e mandou para as redes.

Após o gol, o Inter avançou mais ainda, cercou com perigo a área tricolor por diversas vezes, mas não conseguiu achar o gol de empate que garantiria a vaga na pré-Libertadores de 2020. Agora, o Colorado seca o Goiás hoje, contra o Palmeiras. Se o esmeraldino vencer os paulistas fora de casa, o Inter joga contra o Atlético-MG, na última rodada, na obrigação de bater o Galo para não correr risco algum de ficar de fora da competição continental.

São Paulo 2

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Toró); Antony, Pablo (Luan) e Vitor Bueno (Liziero). Técnico: Fernando Diniz.

Inter 1

Marcelo Lomba; Heitor (Sobis), Moledo, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Nonato (D’Alessandro), Guilherme Parede e Neilton (Nico López); Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)