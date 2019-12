Sem Marquinhos Gabriel, Cruzeiro tem dúvida no ataque para jogo decisivo

O Cruzeiro se prepara para sua penúltima partida do ano, que pode ser decisiva para definir seu futuro na elite do Campeonato Brasileiro. Às 19h15 desta quinta (5), a equipe celeste enfrenta o Grêmio em Porto Alegre.

Para este compromisso, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Adilson Batista não poderá contar com Marquinhos Gabriel, que estará suspenso. Testado na rodada anterior, diante do Vasco, o meia acumulou três cartões amarelos.

Com pouco tempo para treinar e testar novas formações, a tendência é que Adilson repita a base do time que jogou contra os vascaínos. O mistério fica por conta da formação do ataque. No Rio, o camaronês Joel começou de titular. Agora, Fred pode ganhar mais uma chance.

O Grêmio usará titulares diante do Cruzeiro, mas a formação não será idêntica àquela que venceu o São Paulo pelo placar de 3 a 0 no último domingo (1). Matheus Henrique e Diego Tardelli devem retornar ao time após cumprirem suspensão.