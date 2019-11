Com segundo turno ruim, Inter busca recuperação contra o Botafogo

O Inter faz uma campanha pífia no segundo turno do Brasileirão. Foram apenas 4 vitórias em 16 partidas (6 empates e seis derrotas). Os 37,5% de aproveitamento fizeram o time despencar na tabela de classificação e colocar sob sério risco a vaga na Libertadores da América do próximo ano. Nos últimos cinco jogos, são dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória (cinco pontos conquistados em 15 disputados).

Com 51 pontos, o Colorado ocupa a oitava colocação, a última que garante vaga na fase preliminar da Libertadores. O tradicional G-6, que costuma formar a zona de classificação ao torneio continental, virou G-8 temporariamente pela presença de Flamengo e Athletico-PR, campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, já têm vaga assegurada no torneio sul-americano de 2020.

O time se reapresentou nesta quinta-feira. Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo para um trabalho com bola. Para enfrentar o Botafogo, sábado, às 19h, no Engenhão, o técnico Zé Ricardo não contará com D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele tem os retornos de Lindoso e Sobis. O Colorado realiza um último treino nesta sexta-feira, antes do embarque para o Rio de Janeiro.