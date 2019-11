Roberto Melo deixa o comando do futebol do Inter

A três jogos do fim da temporada, o departamento de futebol do Inter anunciou mudanças. O vice de futebol, Roberto Melo, pediu afastamento de suas funções no Colorado. O anúncio foi feito pelo presidente Marcelo Medeiros nesta quinta-feira. Além de Melo, o diretor Adauri Silveira também deixa o clube. O futebol será comandado de forma interina pelo executivo Rodrigo Caetano.

Medeiros explicou que Melo deixou o Inter porque estava insatisfeito com o rendimento do time nas últimas rodadas. A equipe gaúcha não vence há três jogos e, na quarta-feira, foi derrotado pelo Goiás por 2 a 1, no Beira-Rio, em confronto direto na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"O Roberto esteve três anos com a gente à frente do futebol, mas depois do resultado de ontem (quarta-feira), ele estava muito chateado e tomou esta decisão. Ele nos comunicou e a gente acatou. Em um momento propício, o Melo deve conversar com vocês (jornalistas) sobre isso", explicou.

O presidente do Inter minimizou a sequência negativa recente da equipe, que pode tirar a equipe da Libertadores. "Meu primeiro ano de mandato foi na Série B. Se eu jogar uma Copa Sul-Americana, não tenho medo de nada. Para quem passou pelo que a gente passou, não tenho medo de nada."