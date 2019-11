Atrapalhado, Inter perde para o Goiás

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um pouco de 2016 em 2019. O torcedor que foi até o Beira-Rio na noite de ontem, assistiu um time desorganizado, nervoso e repleto de falhas, assim como aquele rebaixado. O Goiás aproveitou a bagunça tática do time de Zé Ricardo e venceu por 2 a 1, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota deixa o Colorado com 51 pontos e complica de vez a possibilidade de disputa da Libertadores em 2020.

O Colorado começou marcando em cima e, logo aos três minutos, Patrick desperdiçou boa oportunidade, chutando para fora. Aos nove, após jogada pessoal de Nico na entrada da área, a bola ficou com D'Alessandro que bateu com perigo. Na sequência, Cuesta chutou e a bola explodiu na trave.

Mesmo superior, o Colorado sofreu o revés aos 14 minutos. Lomba se atrapalhou com um chute de longe de Rafael Vaz, soltou a bola e Rafael Moura empurrou para as redes. O assistente anulou o gol, mas o VAR revisou e validou o lance.

Inseguro, o Inter passou a falhar bisonhamente. Aos 23, o Goiás marcou mais um, mas o árbitro de vídeo salvou o time de Zé Ricardo, anulando o gol de Michael por impedimento. Nos minutos finais, Tadeu fez três grandes defesas, evitando o gol de empate dos donos da casa. D'Ale, Guerreiro e Moledo pararam no goleiro alviverde.

O segundo tempo começou com Nonato no lugar de Bruno Silva, de fraca atuação. Mesmo com a alteração, a equipe seguiu ansiosa e se precipitando em muitos lances. Aos 12, a primeira grande chance colorada. Depois de cobrança de escanteio, Guerrero desviou de cabeça e Moledo, de bicicleta, quase marcou. Cinco minutos depois, Moledo desviou chute de Nico, mas Tadeu salvou mais uma vez.

Só que o Goiás aproveitou o nervosismo do Beira-Rio e marcou o segundo. Aos 26, em contra-ataque, Michael partiu do meio-campo, passou por dois e chutou na saída de Lomba para marcar um golaço. O Inter descontou na bola parada. Aos 32, D'Ale cobrou escanteio e Guerrero marcou de cabeça.

Lomba ainda falhou mais uma vez, soltou a bola nos pés do ataque do Goiás que não marcou mais um porque Moledo salvou em cima da linha. As vaias e os gritos de "time sem vergonha" foram fortíssimos após o apito final.