Tricolor vai a campo com time completo contra o Furacão

Com a vaga assegurada ao menos na fase de pré-Libertadores, o Grêmio caminha a passos largos para se garantir com a vaga direta no torneio continental. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, o próximo adversário é o Athletico-PR, amanhã, às 21h30min, na Arena da Baixada. Para esta partida, o técnico Renato Portaluppi deve contar com todos os jogadores à disposição.

A delegação gremista realizou um treinamento no estádio Couto Pereira, do Coritiba, no Paraná, após a curta viagem de São Paulo. Os jogadores que atuaram na vitória sobre os paulistas realizaram uma atividade de recuperação física. A principal dúvida para o enfrentamento com os paranaenses é o capitão Maicon. O volante deixou o campo reclamando de dores musculares, entretanto, apareceu no gramado ontem.

Garantido em sua quinta Libertadores seguida, o Tricolor deve repetir a mesma escalação do domingo diante do Furacão. Outra dúvida é a presença de Léo Moura. Como o experiente lateral iniciou o jogo no Allianz Parque, Renato pode optar por utilizar Galhardo na partida de amanhã. A provável formação tem Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton; Luciano.

Em mais um treino na capital paranaense, Renato define o time em uma atividade na tarde de hoje, com a primeira parte com portões fechados. Depois do Athletico, o Grêmio tem um jogo direto na luta pela vaga na fase de grupos da Libertadores. No próximo domingo, o adversário será o São Paulo, na Arena.

Fora de campo, surge em São Paulo, um interesse do Corinthians pelo meia-atacante Luan. Com o contrato acabando em junho de 2020, o camisa 7 já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Por outro lado, rumores que circulam nos bastidores do clube indicam que o atleta poderia reduzir seu salário para permanecer em Porto Alegre.

Mesmo que a direção negue qualquer conversa com o Timão, especula-se, inclusive, a vinda do goleiro Cássio, como parte do negócio. Com um problema no pé direito, Luan não atua mais neste ano pelo Tricolor.