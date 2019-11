Nadal fecha 2019 como líder do ranking e mira recorde de Sampras

Mais velho tenista a se garantir na liderança do ranking mundial ao término de uma temporada, Rafael Nadal, de 33 anos, foi confirmado nesta segunda-feira com 9.985 pontos no topo da listagem da ATP. O espanhol já havia assegurado na última quinta-feira a primeira posição até o fim de 2019 e, com isso, repetiu o feito que também conseguiu atingir em 2008, 2010, 2013 e 2017.

Desta forma, ele igualou a façanha conquistada por outros três tenistas: o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer e o norte-americano Jimmy Connors, que também finalizaram por cinco vezes uma temporada na ponta. E agora o atual líder do ranking almeja alcançar em 2020 o recorde de Pete Sampras, dos Estados Unidos, que fechou seis anos consecutivos de sua carreira como número 1 do mundo, entre 1993 e 1998.

Nadal terminará este 2019 como líder mesmo após ter sido eliminado na primeira fase do ATP Finals, torneio que reuniu os oito melhores tenistas da temporada e no qual o grego Stefanos Tsitsipas sagrou-se campeão, no último domingo, em Londres. Mesmo com o título, ele se manteve na mesma sexta posição que ocupava na semana passada, mas agora contabilizando 5.300 pontos.

Derrotado na decisão da competição realizada na capital inglesa, o austríaco Dominic Thiem subiu do quinto para o quarto lugar. Ele ultrapassou o russo Daniil Medvedev, que sofreu três derrotas em três jogos na primeira fase do ATP Finals, sendo uma delas ao tomar uma surpreendente virada de Rafael Nadal.

Também eliminado antes das semifinais em Londres na semana passada, Djokovic permaneceu na vice-liderança, com 9.145 pontos, enquanto Federer seguiu em terceiro, com 6.590. O suíço foi superado por Tsitsipas no sábado, em um dos confrontos que valeram vaga na decisão do ATP Finals, enquanto Thiem, com 5.825, despachou o alemão Alexander Zverev, atual campeão, para poder brigar pelo título.

O tenista da Alemanha, que estreou com vitória sobre Nadal nesta sua última campanha em Londres, sustentou a sétima colocação, assim como o italiano Matteo Berrettini, que participou do ATP Finals pela primeira vez, permaneceu em oitavo lugar. O espanhol Roberto Bautista Agut e o francês Gael Monfils fecham, nesta ordem, o Top 10.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro, atual número 1 do País, subiu um posto nesta segunda-feira e assumiu o 89º lugar no geral. Já João Menezes, outro único integrante da nação no Top 200, caiu uma posição e agora é o 190º do mundo.

Já no ranking de duplistas, o brasileiro Marcelo Melo fechou a sua temporada em sétimo lugar, descendo uma relação à semana passada, depois de ter sido derrotado ao lado do parceiro polonês Lukasz Kubot na semifinal de duplas do ATP Finals, no último sábado. O tenista da Polônia, por sua vez, passou da quinta para a sexta posição desta mesma listagem, liderada de forma empatada pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, também superados em um duelo que valeu lugar na decisão na capital inglesa.

A maior ascensão deste ranking entre os integrantes do Top 10 foi alcançada pelo francês Pierre-Hughes Herbert, que saltou da 14ª para a 5ª colocação após conquistar o título do ATP Finals ao lado do seu compatriota Nicolas Mahut, que se manteve no mesmo terceiro lugar que já ocupava na semana passada.