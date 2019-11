Mateus Vital pode ser desfalque no Corinthians contra o Inter

O meia Mateus Vital é o novo motivo de preocupação da comissão técnica do Corinthians para o jogo com o Internacional, domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele deixou o treino da tarde desta quinta-feira mancando bastante por causa de uma pancada no tornozelo direito, após dividida com Marllon. Vital tentou retornar após um rápido atendimento, mas não conseguiu. O camisa 22 deixou o gramado apoiado no fisioterapeuta Luciano Rosa.

Com a ausência de Pedrinho, convocado para a seleção brasileira pré-olímpica, Mateus Vital tinha grandes possibilidades de ganhar uma chance no jogo de domingo. No treino desta quinta-feira, ele estava jogando de forma centralizada, fazendo a mesma função de Pedrinho.

Após a pancada, Vital será reavaliado nesta sexta-feira para conhecer a gravidade da lesão e corre contra o tempo para se recuperar. O Corinthians ainda tem mais duas atividades programadas no CT antes da partida deste domingo. E com a ausência dele, o técnico Dyego Coelho optou por Jadson como principal articulador da equipe.

Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não treinou com o grupo. O volante cumpriu programação da comissão técnica e fez uma atividade mais leve. O lateral Michel Macedo, titular nos últimos dois jogos do Corinthians, sentiu dores na coxa e foi poupado do treino com bola.

Nesta quinta-feira, Coelho fez várias alterações no time considerado titular: Clayson entrou no lugar de Janderson, Vagner Love foi testado na posição de Boselli e Ramiro treinou na vaga de Sornoza. O time contou o retorno de Cássio e Fagner, recuperados de lesão.

Assim, uma possível escalação do Corinthians tem: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Júnior Urso, Mateus Vital (Jadson), Sornoza e Janderson (Clayson); Boselli (Vagner Love).