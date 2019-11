Reencontro indigesto na Arena

Grêmio e Flamengo voltam a se enfrentar, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. Menos de um mês depois do histórico 5 a 0 aplicado pelos cariocas nas semifinais da Libertadores, a partida deste domingo, às 16h, na Arena, até pode soar como um clima de revanche. No entanto, as ambições dos dois clubes são bem distintas na competição. Enquanto o Tricolor busca a consolidação no G-4, o Rubro-Negro vai atrás da conquista antecipada do título nacional.

O técnico Renato Portaluppi tem o time praticamente definido para o enfrentamento com os cariocas. A única dúvida está no meio-campo. Sem contar com Matheus Henrique, cedido à seleção sub-23, Michel e Darlan brigam pela vaga. A tendência é que Darlan inicie entre os titulares, já que Michel treinou com o grupo apenas na atividade desta quarta-feira.

Michel ficou mais de uma semana afastado dos treinos após sofrer uma pancada no joelho esquerdo. Já o jovem Darlan vem se consolidando na equipe nas oportunidades oferecidas por Renato. Rômulo não poderá ficar à disposição já que pertence ao Flamengo. Ele não treinou nesta quarta-feira.

Kannemann também está de fora, servindo à seleção da argentina. A provável escalação gremista para domingo tem Paulo Víctor; Léo Moura, Geromel, David Braz e Cortez; Darlan (Michel), Maicon, Alisson, Everton e Tardelli; Luciano. Os cariocas fazem mistério na formação. A uma semana da final em jogo único com o River Plate, pela Libertadores, o técnico Jorge Jesus pode preservas jogadores.

Darlan falou sobre a partida ser tratada como revanche. "Não estamos preocupados com a possibilidade do Flamengo ser campeão. Estamos preocupados em nos manter no G-4. Claro que foi uma derrota que doeu bastante, tanto para a gente como para o torcedor, mas é ter a cabeça no lugar e lidar com isso. O Flamengo é uma equipe muito forte, com jogadores de nível europeu", disse.