Brasil de Pelotas perde para Coritiba em casa

O Coritiba evitou qualquer surpresa e garantiu seu retorno ao G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar do Brasil de Pelotas por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Bento Freitas, pela 35.ª rodada.

Invicto há dez jogos, o Coritiba chegou aos 57 pontos e retomou a terceira colocação, voltando a ficar dois na frente do quinto colocado América-MG. Praticamente livre do rebaixamento, o Brasil de Pelotas estacionou nos 43 e está na zona intermediária da tabela de classificação.

A primeira chance do jogo foi criada pelo time gaúcho em chute de Murilo Rangel, defendido por Alex Muralha. A resposta do visitante, porém, foi mortal. Aos 16 minutos, Igor Jesus fez o trabalho de pivô e ajeitou para Kelvin finalizar no canto de Carlos Eduardo.

O placar poderia ainda poderia ser mais elástico se a finalização de Kelvin não tivesse passado ao lado da trave de Carlos Eduardo. No fim do primeiro tempo, Juba recebeu dentro da área e finalizou rasteiro pela linha de fundo, na única boa chance do Brasil.

Na volta da segunda etapa, o time gaúcho recebeu um balde de água fria aos 19 minutos, quando William Matheus cobrou escanteio fechado e Igor Jesus completou de cabeça dentro da pequena área. O Brasil ainda tentou com o atacante Guilherme Queiroz, mas não fez o gol de honra.

O Brasil volta a campo neste contra o São Bento, às 16 horas, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto o Coritiba vai receber o Oeste, no sábado, às 16h30, no Couto Pereira, em Curitiba. Os jogos serão válidos pela 36.ª rodada.

