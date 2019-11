Mesmo sonolento, Grêmio vence e consolida posição entre os líderes

Antes do jogo deste domingo (10) contra a Chapecoense, o treinador Renato Portaluppi havia garantido que o Grêmio não repetiria a atuação bocejante da rodada anterior, contra o CSA, que quase custou a vitória em casa. Ficou na promessa, é verdade, mas não chegou a ser um problema: mesmo jogando muito pouco, o Tricolor venceu por 1 a 0, consolidando sua presença no G-4 do Brasileirão. Foi a quinta vitória consecutiva na competição.

Muito superior tecnicamente, o Tricolor se impôs desde os primeiros instantes de partida. E o placar foi aberto com um golaço. No escanteio, logo aos três minutos, David Braz escorou de cabeça e Luciano, de bicicleta, meteu para as redes. O gol deu tranquilidade ao Grêmio; talvez até demais. O time tornou-se indolente em campo, enquanto a Chapecoense tentava avançar, mas tropeçava na própria incapacidade técnica.

A segunda etapa recomeçou no mesmo ritmo preguiçoso da primeira, com poucas chegadas de perigo. O Grêmio não fustigava, a Chape não tinha forças para pressionar, e assim os minutos se arrastavam. Na beira do gramado, Portaluppi se esgoelava, tentando, em vão, energizar os atletas no gramado. Os últimos minutos foram até de alguma preocupação, com o time gaúcho fazendo cera sem constrangimento. Uma atuação nada elogiável, mas que ao menos garantiu mais três pontos na tabela.