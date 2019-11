Vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Fluminense melhora o clima no Beira-Rio

As nuvens vinham pesadas no Beira-Rio. Depois de protesto dos torcedores, ocorrido no sábado (9), o Inter ficou ainda mais na obrigação de dar uma resposta dentro de campo. Não foi fácil, nem bonito de assistir, mas aconteceu: o Colorado bateu o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, e voltou para a zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem.

O clima de cobrança era tamanho que, mesmo antes do jogo começar, o ídolo D’Alessandro dirigiu-se aos torcedores, pedindo que evitassem as vaias. Em protesto contra o mau momento, as organizadas não cantavam. E esse nervosismo todo pesou sobre o time. Os donos da casa demonstravam insegurança, enquanto o Fluminense chegava com certo perigo no contra-ataque, testando Marcelo Lomba em algumas oportunidades.

Para aliviar a tensão, era preciso abrir o placar o mais cedo possível. Aos 29 min, Guerrero chegou a colocar para as redes – mas o alívio durou pouco, pois o auxiliar apontou impedimento. Cinco minutos depois, porém, não teve alarme falso. Guerrero surgiu livre pela esquerda e chutou forte, da entrada da área. Muriel falhou, soltando nos pés de William Pottker, que não teve dificuldades para marcar.

Aos 38, uma bola alçada na área sobrou para o mesmo Pottker, que ampliou. A festa demorou alguns minutos, enquanto o árbitro Rodolpho Toski conferia no VAR possível bola no braço de Cuesta. Depois do drama, a alegria: gol confirmado e 2 a 0 no placar.

Parecia que o segundo tempo seria de tranquilidade. Mas o Inter não voltou bem do vestiário. Muito recuado, foi cedendo espaço ao Fluminense, que passou a atacar. O momento era ruim, e ficou pior quando Cuesta perdeu a bola na linha do meio campo, aos 27 min. Com a defesa desarrumada, Wellington Nem surgiu veloz e, a dribles, abriu caminho para descontar.

A tensão voltou. Assustado, o Inter acabou recuando de vez, e teve apenas uma chance, aos 41 min, que Muriel salvou. O Pó de Arroz tinha a bola, mas não conseguia chances claras de gol. O apito final foi um grande alívio, trazendo uma semana de tranquilidade para o lado vermelho do Rio Grande do Sul.