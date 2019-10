De virada, Grêmio bate o Vasco e já é o 5º na tabela

O baque contra o Flamengo foi grande, mas o Grêmio tratou de deixar para trás a eliminação na Libertadores da América e entrar com tudo na briga por uma vaga na competição continental do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Ontem, no estádio São Januário, o Tricolor venceu o Vasco por 3 a 1, obteve a segunda vitória seguida no Brasileirão e já está em quinto na classificação do campeonato.

A escolha de Renato por uma equipe mais presa, com Michel, Romulo e Thaciano se mostrou equivocada desde o início do duelo em São Januário. Lento no meio, o Tricolor sofreu no início da partida, e logo aos 8 minutos saiu atrás no placar. Se tem um reforço que é quase certo que a direção gremista irá buscar para a próxima temporada é para a posição de goleiro. Ontem, mais uma vez, Paulo Victor falhou em um lance que resultou em gol adversário. Em cobrança de falta da intermediária esquerda, Guarín cobrou rasteiro, a bola passou por baixo da barreira, mas foi no meio do gol e o goleiro do time gaúcho deixou passar.

Notícias sobre no Grêmio são importantes para você?

Após o gol, o Vasco adotou uma postura mais retraída, esperando as falhas no ataque do Grêmio para roubar a bola e sair em contragolpes em velocidade. Com o controle da posse de bola, o Tricolor rondou a área cruz-maltina, mas pouco criou. Aos 16, Everton completou de cabeça por sobre o gol após boa jogada de linha de fundo com Cortez.

O erro na escalação foi corrigido já aos 29 da primeira etapa, quando Renato sacou Michel e colocou Pepê em seu lugar. Bastara três minutos em campo para o garoto igualar o marcador. O atacante recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu forte, no canto direito do gol de Fernando Miguel.

O Vasco voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, jogando no campo gaúcho. No entanto, o posicionamento mais avançado deixou espaços atrás. E o Grêmio não perdoou. Aos 8 minutos, Darlan roubou a bola no meio e tocou para Everton. O Cebolinha avançou em velocidade da esquerda para o meio e, na entrada da área, bateu forte, rasteiro, no canto direito do goleiro para virar o jogo.

Após o 2 a 1, os donos da casa se perderam na partida e, aos 21, Leandro Castan acertou o atacante Luciano com o braço no rosto dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio Luciano cobrou para fazer o 3 a 1 para o Tricolor.

O Vasco buscou diminuir o marcador no restante da partida - chegou a acertar o travessão de Paulo Victor - mas não conseguiu evitar a derrota no Rio de Janeiro. Agora, o foco gremista é todo no clássico Grenal do domingo, na Arena.