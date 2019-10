Inter reencontra hoje o algoz da Copa do Brasil no Beira-Rio

Um reencontro que não traz boas lembranças para o torcedor. Hoje, às 21h30min, o Inter recebe o Atlhetico-PR, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há pouco mais de um mês, o Colorado foi derrotado em casa pelo Furacão e perdeu o título da Copa do Brasil. Agora, a missão é buscar mais três pontos, e seguir em busca de uma vaga para a Libertadores 2020.

E o escolhido para falar na véspera deste confronto foi D'Alessandro. Sobre a partida contra os paranaenses, o camisa 10 foi direto. "Nada de revanche, mas temos que reconhecer que é um time muito bom, que tem um bom técnico. Precisamos estar atentos", alertou.

Em relação ao trabalho de Zé Ricardo, D'Ale falou sobre o novo comandante. "Temos totais condições de ajudar ele (Zé Ricardo). Vamos continuar lutando para conquistar o nosso objetivo. Estreou fazendo um bom trabalho e a ideia é continuar com essas ideias novas e conseguir resultados positivos", disse. O argentino falou ainda sobre Odair Hellmann. "Eu gostava muito do Odair. Conhecia cada canto do clube. Infelizmente, para ele e para nós, não conseguimos coroar com título", analisou.

Para a noite de hoje, D'Ale deve voltar ao time, após cumprir suspensão. Moledo também retorna, após sete jogos fora. No mais, Zé Ricardo pode manter a mesma equipe que venceu em sua estreia. Patrick está à disposição após cumprir suspensão, mas deve ficar no banco.

Mesmo fechando os últimos dois treinos e sem dar indícios de escalação, o Colorado deve ir a campo com Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Cuesta e Zeca; Lindoso, Edenilson, Guilherme Parede, D'Ale e Wellington Silva; Guerrero.