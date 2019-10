Moledo fica à disposição e deve retornar diante do Athletico-PR

O Inter deve ter um retorno importante para a partida diante do Athletico-PR, quinta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. Sem contar com Bruno Fuchs, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rodrigo Moledo deve voltar a formar dupla com Cuesta para encarar o Furacão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Ontem, o zagueiro treinou normalmente em coletivo com os reservas e está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

Com isso, o técnico Zé Ricardo terá o setor defensivo titular à disposição em seu segundo jogo à frente do Colorado. Afastado há mais de um mês, Moledo foi substituído na derrota para o Flamengo por 3 a 1, ainda no primeiro tempo, no dia 25 de setembro. Ao todo, foram sete jogos sem atuar.

Os titulares que participaram da vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, em Salvador, foram preservados e ficaram na academia. Para a partida com o Furacão, o treinador terá os retornos de Patrick e D'Alessandro. Eles não enfrentaram os baianos, pois estavam suspensos. Na atividade de ontem, Patrick apareceu como volante pela esquerda, enquanto o argentino treinou centralizado.

O esquema para quinta-feira deve ser mantido. A dúvida, porém, é se ambos retornam ao time titular. Caso isso ocorra, Patrick pode voltar na vaga de Wellington Silva, já D'Ale entra no lugar de Neílton. O time pode ter Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Cuesta e Zeca; Lindoso, Edenilson, Guilherme Parede, D'Alessandro e Patrick (Wellington Silva); Guerrero.

O Inter volta a treinar na tarde de hoje, quando Zé Ricardo começa a definir o time para o confronto com o Athletico-PR. A partida desta quinta-feira antecede o clássico Grenal, que será disputado domingo, às 18h, na Arena. Diante dos paranaenses, quatro titulares estão pendurados com dois cartões amarelos: Heitor, Lindoso, Edenilson e Parede. Se receberem o terceiro amarelo, não enfrentam o maior rival.