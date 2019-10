Geromel, Maicon e Alisson ampliam lista de baixas do Grêmio contra o Vasco no Rio

O técnico Renato Gaúcho não terá "meio time" do Grêmio para o duelo de quarta-feira, às 21h30min, em São Januário, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o volante Matheus Henrique e o zagueiro Kannemann, suspensos, o treinador também não contará com o zagueiro Pedro Geromel, que levou uma pancada na coxa direita no último domingo, e o volante Maicon e o meia Alisson, poupados por desgaste físico e que seguirão em Porto Alegre.

Renato terá pouco tempo para armar a equipe. A delegação gremista viajou nesta segunda-feira (28) à tarde ao Rio, após treinar pela manhã. Os jogadores que atuaram na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (17), na capital gaúcha, fizeram trabalhos regenerativos na academia, no CT Presidente Luiz Carvalho.

O resto do elenco fez um trabalho técnico sob orientação do auxiliar Alexandre Mendes e a observação de Renato Gaúcho. O objetivo dos finalizadores era aparar os lançamentos pelo alto dos volantes, dominar no peito e arrematar para o gol.

A parte final da atividade foi feita em campo reduzido, no qual os jogadores foram divididos em duas equipes de seis. A missão era buscar o ataque, com apenas dois toques, e finalizar. O atacante Felipe Vizeu, que está em fase de transição para voltar a jogar após se recuperar de lesão no joelho, correu em volta do campo no treinamento desta segunda-feira.

Renato Gaúcho fará mais um treino nesta terça-feira antes de definir a equipe que vai entrar em campo para encarar o Vasco. A equipe gaúcha está em sétimo lugar do Brasileirão, com 44 pontos, um atrás do Corinthians, primeira equipe com vaga na Copa Libertadores.