Análise de desempenho aponta trunfos de Grêmio e Flamengo

Quem vai ficar com a vaga para a final da Libertadores: Grêmio ou Flamengo? No fim da noite desta quarta-feira (23), a resposta será dada, mas antes ainda é possível indicar eventuais vantagens de lado a lado.

Um dos maiores especialistas em análise de desempenho no Brasil, o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol (Nupef) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Israel Teoldo, observa que Grêmio e Flamengo têm hoje os estilos mais marcantes em campo na cena brasileira.

"O Grêmio com mais propriedade, pois tem um modelo de jogo mais consolidado. Mas o Flamengo, que é mais recente, vem com ritmo mais intenso e com resultado", assinala Teoldo, que arrisca uma pequena vantagem pró-rubro-negro:

"O Flamengo se posiciona com as mesmas possibilidades e talvez com uma pequena vantagem pelo próprio jogo que fez em Porto Alegre. Vem com uma confiança um pouco maior, mas o Grêmio é uma instituição muito grande e com modelo mais consolidado", arremata o coordenador do Nupef. "Vai ser um grande jogo entre as duas melhores equipes no Brasil hoje."

Alguns detalhes podem ser interessantes de serem observados sobre o desempenho na Libertadores dos dois times e também no estilo de jogar. Teoldo cita, por exemplo, que o Flamengo mostra maior entrega no primeiro tempo. "Em um jogo, tudo pode acontecer. No primeiro confronto, empate de 1 a 1, na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio podia ter tomado três gols ou mais só no primeiro tempo", lembra. O juiz anulou gols após verificar os lances no VAR.

A equipe do núcleo rodou na ferramentas de tecnologia para análise de desempenho TacticUp, que elenca o número de tomadas decisões (NTD) e a velocidade de transmissão da bola (VTB) em campo, por exemplo, como Flamengo e Grêmio foram nas oitavas, quartas e na primeira semifinal do principal campeonato de futebol das Américas. Os números indicam performances diferentes dos dois brasileiros prestes a decidir quem vai à final contra o River Plate.

Das oitavas à semifinal

O Tricolor teve uma maior intensidade nas outras fases. Contra o Libertad, foram 2.036 NTD no jogo na Arena, e 2.211 na casa do adversário. Nas quartas, o Grêmio chegou a 2.412 decisões em casa contra o Palmeiras, e reduziu o ritmo em São Paulo, com 1.724. Já de VTB, o indicador que vai de 0 a 1 - quanto mais perto de 1 maior a velocidade de troca de passes, e de 0, o jogo é mais lento -, ficou em 0,54 contra o Libertad na Arena, e 0,61 na casa do adversário. Contra o Palmeiras, o VTB ficou em 0,47 na Arena e 0,58 em São Paulo.

O Flamengo teve 1.589 de NTD contra o Emelec em casa e 1.762 na casa do Emelec nas oitavas. O VTB foi de 0,53 em casa e de 0,55 fora de casa. Nas quartas, contra o Inter, foram 2.377 NTD e 0,54 de VTB no Maracanã, e 1.823 de NTD no Beira-Rio e 0,59 de VTB.

Já no primeiro jogo da semifinal na Arena, o número de decisões ficou em 1.988 e, de cada lado, o VTB ficou em 0,55 (Grêmio) e 0,54 (Flamengo). Ou seja, caem as decisões, e a velocidade de passes é quase a mesma dos dois times.

Teoldo explica que o NTD mais alto implica maior exigência cognitiva e maior cansaço, pois o atleta precisa dar mais respostas, o que também impacta aspectos motores e cardiovasculares do jogador. Já a velocidade de transmissão de bola maior imprime ritmo mais forte e também gera mais desgaste.

O Flamengo vem mostrando intensidade maior forte no primeiro tempo, o que pode explicar cansaço maior no segundo tempo. Mas o coordenador do Nupef observa que outros fatores vão pesar como condicionar mais o jogo. "O Flamengo tenta colocar intensidade maior em vários jogos", reforça Teoldo.

"O Jorge Jesus implantou uma intensidade muito forte e que não tinha lastro no clube. Os jogadores cansam do primeiro para o segundo tempo, justamente devido a isso. Mas é efeito da maior tomada de decisão e para dar um jogo mais veloz. O efeito é que o jogador cansa mais cognitivamente", atenta o especialista.

Para o jogo decisivo desta quarta, Teoldo reforça que vai pesar a estratégia de cada time. "O Flamengo pode conseguir desgarrar no primeiro tempo e terá mais facilidade. Mas tudo vai depender se Renato Portaluppi não segurar um pouquinho o jogo."

Quem vai vencer?

Sobre ter um favorito, Teoldo avalia que não tem. "O que espero é ver um jogo bem jogado, que as equipes entrem em campo para jogar futebol", resume.

Jogos da Champions League e outros campeonatos europeus costumam ser citados como referência devido ao estilo de jogo que os torcedores gostariam de ver com mais frequência no Brasil e na América do Sul. A marca é a velocidade e o elevado nível de tomada de decisões. "Na Europa, as equipes entram em campo para jogar futebol e não para fazer anti-jogo."

"Que vença o melhor e que os dois times aproveitem as oportunidades com gols. Não acredito que quem vencer vai ser campeão, mas obviamente sai em condição para ser", iz Teoldo, mais cauteloso, pois o River Plate vai oferecer dificuldades.

"Mas torço que a final do Mundial seja com um brasileiro. Seria bom ver o confronto com o Liverpool, que é o campeão europeu." A final da Libertadores será em 23 de novembro, e a do Mundial, em 18 de dezembro.