Torcedores ganharão cerveja em bar da Capital a cada consulta ao VAR no jogo do Grêmio

A Brahma entra no clima da semifinal da Libertadores e promove a ação "Open VAR" durante a partida entre Flamengo e Grêmio nesta quarta (23) , às 21h30min, no Maracanã. A cada vez que o árbitro de vídeo for acionado para analisar algum lance, clientes de bares selecionados ganham latas de cerveja.

A cervejaria, que é patrocinadora de ambas as equipes, promove a campanha no Kiosque Brasil, na Cidade Baixa de Porto Alegre, e no Bigorrilho, no Leblon, no Rio de Janeiro.

"Como cerveja que sempre esteve ao lado do torcedor, queremos fazer desse momento durante um dos jogos mais importantes do ano algo especial e inesquecível", diz, em nota, Gustavo Tavares, gerente de marketing esportivo da cervejaria Ambev.

As duas equipes voltam a campo após um empate por 1 a 1 em jogo disputado na Arena do Grêmio, em 2 de outubro.

Na partida, o VAR teve grande influência. O time carioca teve três gols anulados depois de análise no vídeo -dois por impedimento, ambos com Gabigol, e outro graças a uma falta do atacante sobre o zagueiro Kannemann no começo da jogada.

O vencedor do duelo brasileiro enfrenta na final Boca Juniors ou River Plate, que disputam a outra semifinal na Argentina.

