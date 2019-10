Vasco reafirma bom momento e vence o Inter no Beira-Rio

O Vasco venceu o Internacional por 1 a 0 na tarde deste domingo (20), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Beira-Rio (RS). Vindo de uma vitória contra o Avaí, os Colorados estavam em busca de mais três pontos para encostar no G-4, mas falharam. Confiante após vitória em clássico contra o Botafogo, o Vasco conseguiu uma grande folga da zona de rebaixamento e, com a vitória, ainda sonha em conquistar algo mais.

Com esse resultado, o Internacional permaneceu em 6º lugar na tabela, um ponto atrás do Corinthians e foi forçado a adiar uma possível entrada no G-4. Apesar da vitória, o Vasco permaneceu em 11º lugar, com 37 pontos e permanece distante de uma vaga até mesmo de repescagem para a Libertadores, mas continua confirmado na Copa Sul-Americana.

A próxima rodada será fora de casa para ambos, no sábado (26). O Inter viajará até Salvador, onde enfrentará o Bahia na Arena Fonte Nova sem D'Alessandro, Patrick e Bruno Silva, que tomaram o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão. O jogo está marcado para às 19 horas. O Vasco irá jogar contra o Ceará, no Castelão, às 17 horas.

O jogo começou quente, com uma tentativa de ataque e roubada de bola do Internacional e marcação apertada do Vasco. A bola foi bem disputada nos primeiros dez minutos, com escanteios, cobranças de falta e defesas dos dois lados. O duelo seguiu com uma marcação adiantada na saída de bola, tanto do Inter, quanto do Cruz-Maltino, com diversas paralisações do árbitro devido às faltas marcadas pelos jogadores.

Aos 20 do primeiro tempo, o Vasco cobrou a falta mais perigosa do jogo até então, mas a cobrança de Pikachu não passou pela barreira. Nos minutos seguintes, o clube carioca passou a apresentar um perigo maior para o goleiro Marcelo Lomba, que fez uma belíssima defesa depois do lançamento do atacante Rossi para a área. Ainda assim, o Inter teve as melhores chances e deu trabalho ao goleiro Fernando Miguel.

A primeira metade do confronto teve velocidade nos contra-ataques das duas equipes. Em finalizações e posse de bola, o Colorado ficou em vantagem. Diante da pressão do Vasco, o time da casa apelou para as faltas.

Nos 44 minutos, D'Alessandro bateu de fora da área e fez um belíssimo gol, mas um strike causado por Víctor Cuesta segundos antes do chute, fez o VAR entrar em campo. O juiz anulou o gol, D'Alessandro reclamou e levou cartão amarelo. Com a demora para a volta do jogo pelas reclamações do dono da casa, Luxemburgo perdeu a paciência e também foi advertido com cartão.

As paralisações resultaram em um acréscimo de cinco minutos, mesmo tempo que o jogo ficou parado para análise do VAR. Isso levou os colorados a reclamarem mais uma vez. Antes do apito final, ainda deu tempo de Ribamar desperdiçar um gol feito.

O Inter voltou abalado para o segundo tempo e aos cinco minutos Bruno Silva levou o segundo cartão do time ao derrubar Guarín, em lance de contra-ataque. Dois minutos depois, Marrony balançou a rede para o Vasco, que estava tentando se impor no jogo.

A disputa ficou mais equilibrada após o gol, com o time gaúcho tentando o empate, enquanto o carioca trabalhava para evitar as chegadas do oponente. A pressão feita pelo time da casa não teve organização, os jogadores pareciam confusos. O Vasco, no entanto, desperdiçou as chances de decidir o jogo com um segundo gol, e permaneceu no 1 a 0.

