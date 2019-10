Copa do Mundo feminina foi vista por mais de 1 bilhão de pessoas

Mais de 1 bilhão de pessoas. Esta foi a audiência da Copa do Mundo Feminina realizada no meio deste ano, de acordo com a Fifa. Em um comunicado, a entidade máxima do futebol informou que o Mundial na França foi visto pela TV por 1,12 bilhão de pessoas.

Segundo a Fifa, este foi o total de pessoas que viram as partidas da Copa de 2019 em todas as plataformas - televisão ou streaming, com um total bem maior para a primeira opção, com 993,5 milhões em frente à TV.

O número representa um aumento de 30% em relação ao Mundial de 2015, no Canadá, quando a audiência foi de 764 milhões de pessoas.

A entidade também mediu o acesso de espectadores em plataformas digitais, com 481, 5 milhões de pessoas, 43% do total. Em 2015, eram apenas 86 milhões.

A final entre Estados Unidos e Holanda foi o jogo de maior audiência média, com 82,18 milhões de espectadores -contra 52 milhões em 2015. Chegou-se a ter 263 milhões de espectadores únicos - calculados no espaço de um minuto.

"Mais do que um evento esportivo, a Copa foi um fenômeno cultural que atraiu mais atenção da mídia do que nas edições anteriores e se tornou uma plataforma para o futebol feminino florescer sob os holofotes", afirmou o presidente da Fifa Gianni Infantino.

Folhapress