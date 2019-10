Grêmio encara o Fortaleza e segue direto para o Rio

O Grêmio embarcou na manhã desta quinta-feira para o Nordeste, onde enfrentará o Fortaleza, sábado, às 17h, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi vai utilizar uma equipe totalmente reserva, já que na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Flamengo, no Rio, pelo jogo da volta das semifinais da Libertadores da América.

Como não retorna para Porto Alegre, a delegação foi completa para o Ceará. De lá, o elenco segue direto para a capital fluminense. E o meia Jean Pyerre seguiu com os companheiros. Ele ainda está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, já treinou com bola, mas não tem retorno garantido para encarar os cariocas por uma vaga na grande final do torneio continental. A tendência é de que fique no banco.

Quem também preocupa é Luan. O camisa 7 foi substituído com dores no pé direito na derrota para o Bahia, por 1 a 0. No entanto, também viajou com a delegação, será avaliado pelo departamento médico, mas a tendência é que fique à disposição na próxima quarta-feira. Maicon, que deixou a partida diante do Bahia no intervalo, de acordo com o próprio Renato, não preocupa e "saiu por sentir a perna pesada".

Pouco depois de desembarcar em Fortaleza, os jogadores seguiram para o estádio Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará, onde o plantel realizou o primeiro treino. Quem iniciou jogando na derrota por 1 a 0 para o Bahia, apenas correu em volta do gramado.

Na atividade, Maicon trabalhou normalmente com os suplentes. Já Jean Pyerre trabalhou em separado sob a orientação do fisioterapeuta Henrique Valente. Luan não participou de atividades.

O Tricolor volta a treinar nesta sexta-feira, quando Renato definirá a equipe para encarar o Fortaleza de Rogério Ceni, que vem de derrota para o Flamengo, de virada, em casa. O time para sábado deve ter Júlio César; Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Michel, Rômulo, Patrick, Pepê e Luciano; André.