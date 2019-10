Inter vence o Avaí e volta ao G-6

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Inter não deu espetáculo no estádio da ressacada na noite desta quinta-feira. Mas nem precisou disso para bater o Avaí por 2 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Colorado voltou ao G-6 da competição.

Bastaram três minutos de partida para o jogo no estádio da Ressacada mudar de figura. Logo a um minuto de jogo, o meio-campista Wesley entrou por cima da bola, com a sola no tornozelo de Bruno Silva. O árbitro, inicialmente, marcou apenas falta, mas foi chamado ao VAR para revisa o lance e não teve dúvidas ao dar o cartão vermelho para o jogador catarinense.

O incidente inicial deu ao confronto ares de desafio épico para os donos da casa, penúltimo colocado no Brasileirão. Ainda assim, o alvi-azul manteve algum ímpeto ofensivo por meio de contragolpes em velocidade.

17 minutos, a primeira grande chance colorada. Após escanteio, a bola sobrou na área para Nico López soltar a bomba, exigindo grande defesa do goleiro Vladimir.

Aos 20, Vladimir fez outro milagre em chute de Bruno Silva. Na cobrança do escanteio, o goleiro catarinense salvou mais uma na cabeçada de roberto, mas não conseguiu evitar o gol no rebote de Patrick: 1 a 0 para o Inter.

Os donos da casa não se abatera e por muito pouco não empataram aos 27, em chute de Matheus Barbosa após levantamento na área que exigiu importante intervenção de Marcelo Lomba.

Após correr riscos, o Colorado tratou de valorizar a posse de bola e controlar a partida. E, aos 47, por muito pouco não ampliou aos 47, quando Nico recebeu nas costas a zaga e, cara a cara com o goleiro, chutou em cima de Vladimir.

O Avaí voltou do intervalo em cima do Inter. Aos 8, Lourenço cobrou falta pela esquerda e Lomba salvou o Colorado. Aos 14, mais uma vez Lomba evitou o empate em cabeceio de Richard Franco.

A partir dos 20, os gaúchos voltaram a ocupar o campo adversário, mas com dificuldades para criar chances claras para ampliar o marcador. Uma das melhores oportunidades se deu em chute poderoso de Heitor de fora da área aos 24 minutos que o goleiro dos donos da casa mandou para escanteio. Aos 39, porém, Sarrafiore – que recém havia entrado no jogo - deu números finais do duelo ao receber em profundidade de Uendel e tocar por sobre o goleiro e fazer o 2 a 0.

No domingo, o Inter recebe o Vasco, às 16h, buscando a vitória e torcendo por resultados paralelos par chegar no G-4.